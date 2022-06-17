Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель разрешил экстрадицию 17 июня после этого. Ассанж проиграл ряд судебных баталий за то, чтобы остаться в Великобритании, но WikiLeaks заявил, что планирует обжаловать это решение, что означает, что он вряд ли сядет в самолет в ближайшее время.

Читайте также: Ассанж перенес микроинсульт в тюрьме

Ассанжа вряд ли скоро отдадут США

Решение правительства было принято после того, как судья принял заверения США относительно условий заключения.

Суды Великобритании не признали, что экстрадиция господина Ассанжа была бы удручающей, несправедливой или будет иметь признаки злоупотребления процессом,

– говорится в заявлении пресс-секретаря Министерства внутренних дел.

Апелляция юридической команды Ассанжа, вероятно, будет сосредоточена на таких основаниях, как право на свободу выражения мнений и попытках доказать, что запрос об экстрадиции политически мотивирован.

"17 июня, после рассмотрения как магистратского суда, так и Верховного суда, было принято решение об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США. Господин Ассанж сохраняет обычное 14-дневное право на обжалование", – заявили в министерстве.

За что арестовали Ассанжа

Ассанжу грозит в США до 175 лет лишения свободы. Он обвиняется в преступном сговоре с целью незаконного проникновения в компьютерные системы Пентагона. Он обнародовал на своем сайте WikiLeaks секретную информацию, которую похитил американский военный Брэдли Мэннинг.

В 2012 году британский суд принял решение арестовать и выдать Ассанжа Стокгольму, где его обвиняют в сексуальном насилии, а именно за то, что он вступил в половой контакт со шведкой без презерватива, вопреки просьбам с ее стороны и совершил половой акт с другой женщиной. в то время, когда она спала. Однако Ассанж успел укрыться в посольстве Эквадора в Лондоне, где скрывался в течение семи лет.

В 2019 году его лишили убежища в диппредставительстве за нарушение международных конвенций и агрессивное поведение. После этого его арестовали по запросу США.