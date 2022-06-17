Міністр внутрішніх справ Великої Британії Пріті Патель дозволив екстрадицію 17 червня після того. Ассанж програв низку судових баталій за те, щоб залишитися у Великій Британії, але WikiLeaks заявив, що планує оскаржити це рішення, що означає, що він навряд чи сяде в літак найближчим часом.

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Ассанжа навряд скоро віддадуть США

Рішення уряду ухвалено після того, як суддя прийняв запевнення США щодо умов ув'язнення.

Суди Великої Британії не визнали, що екстрадиція пана Ассанжа була б гнітючою, несправедливою або матиме ознаки зловживанням процесом,

– йдеться у заяві речника Міністерства внутрішніх справ.

Апеляція юридичної команди Ассанжа, ймовірно, буде зосереджена на таких підставах, як право на свободу вираження поглядів і спробах довести, що запит про екстрадицію політично вмотивованим.

"17 червня, після розгляду як магістратського суду, так і Верховного суду, було ухвалено рішення про екстрадицію Джуліана Ассанжа до США. Пан Ассанж зберігає звичайне 14-денне право на оскарження", – заявили в міністерстві.

За що ув'язнили Ассанжа

Ассанжу загрожує у США до 175 років позбавлення волі. Його звинувачують у злочинній змові з метою незаконного проникнення у комп’ютерні системи Пентагону. Він оприлюднив на своєму сайті WikiLeaks секретну інформацію, яку викрав американський військовий Бредлі Меннінг.

У 2012 році британський суд ухвалив рішення заарештувати і видати Ассанжа Стокгольму, де його звинувачують у сексуальному насильстві, а саме за те, що він вступив у статевий контакт зі шведкою без презервативу, всупереч проханням з її боку та здійснив статевий акт з іншою жінкою без презервативу в той час, коли вона спала. Однак Ассанж встиг сховатися у посольстві Еквадору в Лондоні, де переховувався протягом семи років.

У 2019 його позбавили притулку у диппредставництві за порушення міжнародних конвенцій і агресивну поведінку. Після цього його арештували за запитом США.