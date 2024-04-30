Инцидент произошел в пригороде Лондона Эно недалеко от станции метро Hainault. Первые сообщения о нападении начали поступать в полицию около 07:00 по местному времени (09:00 – по киевскому времени).

Смотрите также В Германии зарезали двух украинцев, подозреваемый – россиянин

Мужчина с мечом напал на прохожих

Утром в полицию поступили сообщения, что в восточной части Лондона возле станции метро Hainault неизвестный мужчина с самурайским мечом напал на прохожих. Сначала преступник якобы въехал на собственном фургоне в один из домов, а затем вышел из салона автомобиля с самурайским мечом. На место инцидента сразу выехали правоохранители, медики и спасатели.

Смотрите на карте, где мужчина с мечом напал на людей

Нападающий атаковал мечом не только прохожих, но и пытался напасть на двух полицейских. По состоянию на сейчас известно, что ранения получили 5 человек – они госпитализированы в больницы. Еще 5 пострадавших не нуждались в госпитализации, поэтому их отпустили. Как пишут в СМИ, среди раненых как мужчины, так и женщины.

Мужчину с мечом удалось задержать – он находится под стражей. Им оказался 36-летний мужчина. В сети также опубликовали кадры с места событий. На них видно, что вооруженный мужчина в желто-горчичном худи с мечом в руках ходит под домами и прячется в кустах.

Кадры с места нападения: смотрите видео

В сети пишут, что задержать нападавшего удалось, ударив его электрошокером. Злоумышленник якобы хотел попасть в один из домов, но правоохранители воспользовались электрошокером.

Свидетели нападения говорят, что мужчина якобы кричал: "Верят ли они в Бога?". В то же время в полиции отмечают, что этот инцидент не связан с терроризмом.

На нападение в Лондоне отреагировал и премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Он выразил свои соболезнования семьям, чьи родные получили ранения во время нападения.

Как пишут в СМИ, местные жители изрядно напуганы после нападения, ведь этот район – очень спокойный. Свидетели в комментарии изданию утверждают, что в пригороде Эно редко случаются преступления, поэтому этот инцидент стал для них трагедией.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента. Что стало причиной нападения 36-летнего мужчины, личность которого в сети не раскрывают, пока неизвестно.

В Сиднее мужчина с ножом зарезал 6 человек в ТРЦ

Жуткий инцидент произошел в Сиднее 13 апреля. Там неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на посетителей торгового центра.

Нападающий жестоко убил 6 человек – 5 женщин и 1 мужчину. Также в результате инцидента пострадало 8 посетителей ТЦ, среди которых – 9-месячная девочка.

Что стало причиной инцидента – неизвестно. Правоохранители ликвидировали нападавшего, когда тот пытался нанести ранения полицейской. Мотивы мужчины неизвестны. Правоохранители предполагают, что он действовал в одиночку и исключают версию с терактом. В то же время, по предварительной информации, нападавшим был 40-летний мужчина.