Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Полтавской области.

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В Лубнах в пруду нашли тело 5-летнего мальчика в пруду

Вечером 19 апреля в городе Лубны нашли мертвым 5-летнего мальчика. Известно, что около 18:15 в полицию обратился 67-летний местный житель, который увидел тело ребенка в пруду.

На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа, судебно-медицинский эксперт и специалисты-криминалисты. Работники группы реагирования патрульной полиции достали тело ребенка из водоема.

По предварительной информации следствия, погибшим оказался 5-летний местный мальчик. Сейчас тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти,

– отметил Артем Солтан, временно исполняющий обязанности начальника Лубенского райотдела полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по квалифицирующим признакам пункта 2 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

Следствие выясняет обстоятельства и причины трагедии.

Напомним, что на Львовщине 4-летняя девочка выпала с 3 этажа. Правоохранители начали уголовное производство. Мать ребенка в это время находилась в нетрезвом состоянии. Ей грозит наказание – до 5 лет лишения свободы.