В Луцке спасатели освободили квартиру от засилья летучих мышей. Около трех десятков существ поселились в квартире девятого этажа.

Смотрите также "Усилить Волынь – это важно": Зеленский рассказал о встрече с пограничниками у Беларуси

В квартире несколько дней никого не было

Сообщения, что в квартире на проспекте Соборности в Луцке жители обнаружили летучих мышей, поступило вечером 21 августа.

Летучие мыши поселились в квартире, где несколько дней подряд никого не было, а окна были открыты.



Спасатели освободили квартиру от летучих мышей / Фото ГСЧС

Спасатели осторожно выловили их и выпустили на улицу. Лишь после этого люди смогли вернуться в свое жилье.

Мир животных: последние новости