В Луцке спасатели освободили квартиру от засилья летучих мышей. Около трех десятков существ поселились в квартире девятого этажа.
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В квартире несколько дней никого не было
Сообщения, что в квартире на проспекте Соборности в Луцке жители обнаружили летучих мышей, поступило вечером 21 августа.
Летучие мыши поселились в квартире, где несколько дней подряд никого не было, а окна были открыты.
Спасатели освободили квартиру от летучих мышей / Фото ГСЧС
Спасатели осторожно выловили их и выпустили на улицу. Лишь после этого люди смогли вернуться в свое жилье.
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