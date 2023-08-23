У Луцьку рятувальники звільнили квартиру від засилля кажанів. Близько трьох десятків істот поселилися у квартирі на дев'ятому поверсі.
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У квартирі кілька днів нікого не було
Повідомлення, що в квартирі на проспекті Соборності в Луцьку мешканці виявили кажанів, надійшло ввечері 21 серпня.
Кажани поселилися у квартирі, де кілька днів поспіль нікого не було, а вікна були відчинені.
Рятувальники звільнили помешкання від кажанів / Фото ДСНС
Рятувальники обережно виловили їх та випустили на вулицю. Лише після цього люди змогли повернутися до свого помешкання.
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