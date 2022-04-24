Соответствующую информацию обнародует глава областной ОВА Сергей Гайдай. Она будет действовать с 25 апреля.

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В Луганской области сменили время комендантского часа

С завтрашнего дня, 25 апреля, в Луганской области ограничение на передвижение и специальный режим светомаски будет действовать с 20:00 до 05:00,

– написал Гайдай.

Чиновник также призвал всех соблюдать установленные правила, ведь это вопрос личной и общественной безопасности.

Кстати, в пасхальную ночь, с 23 на 24 апреля, комендантский час действовал с 19 до 5 часов.

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