Відповідну інформацію оприлюдни очільник обласної ОВА Сергій Гайдай. Вона діятиме з 25 квітня.
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На Луганщині змінили час комендантської години
Від завтра, 25 квітня, на Луганщині обмеження на пересування та спеціальний режим світломаскування діятиме з 20:00 до 05:00,
– написав Гайдай.
Посадовець також закликав всіх дотримуватися встановлених правил, адже це питання особистої та громадської безпеки.
До речі, у великодню ніч, з 23 на 24 квітня, комендантська година діяла з 19 до 5 години.
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