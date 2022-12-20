Госпитали в Луганской области переполнены оккупантами: на такое количество не хватает медперсонала

Российские оккупанты продолжают терроризировать мирное население Украины. В Луганской области они массово грабят местные дома.

По информации Луганской ОВА, в регионе переполнены больницы с российскими оккупантами. Отмечают, что им не хватает кроватей, вещей, медицинского персонала.

Достойно внимания Антисанитария и сырость у Сватового – Кременной: россияне жалуются на непроходимую линию

оккупанты грабят жилье местных

Еще три гражданских больницы переданы на нужды боевиков, в Северодонецке под видом замены системы отопления грабят квартиры.

Об этом сообщают сами же жители оккупированного Северодонецка. Они говорят, что под видом ремонтных работ россияне взламывают их квартиры – как пустые, так и заселенные.

В одном из известных случаев человек, оставшийся в оккупации, обнаружил вырезанную дверь на момент ее отсутствия.

Вместе с элементами системы отопления, иногда совершенно новыми, у людей исчезают личные вещи. Радиаторы режут вместе с трубами под потолок. Обещают до конца февраля установить современные.

В некоторых домах, где происходят эти чудо-ремонты, нуждается в восстановлении крыши, отсутствуют окна во многих квартирах и т.д. Но батареи – самое ценное,

– отмечают в ОВА.

Из-за значительных потерь захватчики продолжают перепрофилирование больниц в военные госпитали.

Россияне жалуются на антисанитарию

Аналитики института изучения войны подчеркивают, что русские воины имеют плохие условия на линии Сватово – Кременная. Там также отмечают, что российские солдаты, дислоцированные вблизи Сватового, страдают заболеваниями, связанными с плохой гигиеной и неоказанием первой помощи в холодных и полевых условиях.

Также там добавили, что южная часть линии Сватово – Кременная "непроходимая" из-за грязи и тумана.

За последние сутки на Купянском и Лиманском направлениях враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Котляровка, Крохмальное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Площадка, Червонопоповка и Диво.