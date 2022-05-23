Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай сообщил об инциденте на своей странице в фейсбуке. Он подчеркнул, что российские войска продолжают без остановки мощно обстреливать областной центр – Северодонецк.

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По словам Сергея Гайдая, сегодня в старом районе Северодонецка правоохранители обнаружили раненую 58-летнюю женщину. Полицмены сразу же предоставили пострадавшей домедицинскую помощь и позвонили в службу скорой медицинской помощи.

Медики забрали женщину и увезли в больницу, однако по пути их встретили недоброжелательные российские военные. Те обстреляли машину скорой помощи. Сергей Гайдай сообщил, что, к счастью, обошлось без дополнительных ранений.

Раненая 58-летняя женщина / Фото из фейсбука Сергея Гайдая

Пострадала в сопровождении украинских военных и медиков / Фото из фейсбука Сергея Гайдая

Глава Луганской ОГА настойчиво попросил тех жителей, которые отказываются эвакуироваться в безопасные города, оставаться в укрытиях.

Упорно прошу, если Вы не уехали, то оставайтесь в укрытиях! Не в квартирах, не на улице – постоянно находитесь только в бомбоубежищах!

– написал Гайдай в фейсбуке.

Какая ситуация в Луганской области: последние новости

Военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал о новой тактике россиян в Луганской области – использует тактику фланговых охватов позиций Вооруженных Сил Украины. В частности, в центре Северодонецка россияне привлекли наиболее боеспособные свои подразделения.

Россияне убивают украинских детей: в реанимации скончалась 11-летняя девочка, которая 7 мая попала под обстрел оккупантов в Луганской области. Жизнь ребенка оборвалась 22 мая в детской больнице Днепропетровщины. Медики две недели боролись за жизнь девочки.

С 23 мая в Луганской области сменили время комендантского часа: он будет действовать с 21:00 по 5:00. Между тем, в регионе будет действовать специальный режим светомаски в эти часы. Соответствующее распоряжение выдал Сергей Гайдай.

Наемники Кремля стремятся захватить Северодонецк и другие города Луганщины, которые находятся под контролем Украины. Ради этого оккупанты беспощадно обстреливают населенные пункты Луганщины. Тем не менее, Вооруженные Силы Украины и другие силы обороны отражают атаки врага и пополняют любимый всеми украинцами список потерь россиян в войне в Украине.

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