Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай сообщил об инциденте на своей странице в фейсбуке. Он подчеркнул, что российские войска продолжают без остановки мощно обстреливать областной центр – Северодонецк.

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По словам Сергея Гайдая, сегодня в старом районе Северодонецка правоохранители обнаружили раненую 58-летнюю женщину. Полицмены сразу же предоставили пострадавшей домедицинскую помощь и позвонили в службу скорой медицинской помощи.

Медики забрали женщину и увезли в больницу, однако по пути их встретили недоброжелательные российские военные. Те обстреляли машину скорой помощи. Сергей Гайдай сообщил, что, к счастью, обошлось без дополнительных ранений.

Раненая 58-летняя женщина / Фото из фейсбука Сергея Гайдая

Пострадала в сопровождении украинских военных и медиков / Фото из фейсбука Сергея Гайдая

Глава Луганской ОГА настойчиво попросил тех жителей, которые отказываются эвакуироваться в безопасные города, оставаться в укрытиях.

Упорно прошу, если Вы не уехали, то оставайтесь в укрытиях! Не в квартирах, не на улице – постоянно находитесь только в бомбоубежищах!
– написал Гайдай в фейсбуке.

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