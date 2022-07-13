В соцсетях опубликовали видео с места ДТП. Об аварии рассказал блогер и журналист Денис Казанский 13 июля.

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Пьяные оккупанты устроили ДТП в Алчевске

В оккупированном Алчевске пьяные военные россии на грузовике устроили ДТП. В соцсетях с места событий сообщают, что есть двести,

– говорится в сообщении.



оккупанты устроили аварию в Алчевске Луганской области / Фото Дениса Казанского

Некоторые российские военные преступники даже не успевают доехать до линии фронта и выпиливаются по своей тупости,

– подчеркивает журналист.



По данным из соцсетей, есть погибшие / Фото Дениса Казанского

Похожее ДТП в июне

Во временно оккупированной Херсонской области пьяные захватчики на грузовике слетели в кювет. Их авто перевернулось.

В результате аварии никто не пострадал. На месте ДТП была местная жительница и очень расстроилась из-за такой новости. Женщине в шутку предложили приобрести опрокинутый грузовик, как металлолом. Однако она "поблагодарила" за предложение и двинулась дальше.

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