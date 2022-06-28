Глава Луганской ОВА подчеркнул, что взрывы могут замедлить наступление на Лисичанск. Сейчас в Луганской области враг сосредоточил все силы на разрушении города.

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Один за другим взрываются склады с боеприпасами россиян, а также казармы с личным составом врага,

– заявил глава Луганской ОВА.

По словам Гайдая, ситуация в Лисичанске остается очень тяжелой. В городе фактически разрушена инфраструктура. Нет электричества и газа. Военные действия продолжаются постоянно.

Гайдай заявил, что обезопасить местных жителей от российских снарядов почти невозможно. Враг не прекращает обстрелы. Огнем "накрывают" людей, идущих за едой или водой. Также гражданское население гибнет под завалами домов.

Самая тяжелая ситуация – в Луганской и Харьковской областях

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сообщил, что по состоянию на 28 июня самая тяжелая ситуация – на севере Луганской и Харьковской областей . Там ведутся самые ожесточенные бои.

"В этом районе только за минувшие сутки противник совершил 270 артиллерийских налетов, применив 45 тысяч боеприпасов, нанес 2 ракетных и 32 авиационных удара", - подчеркнул Залужный.

Он добавил, что врага нужно остановить здесь и сейчас.

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