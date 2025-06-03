Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Левада-центр".

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Как россияне относятся к войне в Украине и мирным переговорам: данные свежего опроса

В мае поддержка действий российской армии несколько выросла и составляет 80%. Но россияне поддерживают и переговоры.

В мае были зафиксированы рекордные значения по вопросу продолжения военных действий. За последние три месяца до максимальных значений выросла доля россиян, которые считают, что сейчас следует переходить к мирным переговорам – 64% (рост на 6 процентных пунктов с марта 2025 года). Также на 6 процентных пунктов (с марта 2025 года) снизилось количество опрошенных, которые считают, что сейчас нужно продолжать военные действия (28%) и этим достигло минимальных значений за все время наблюдений.

Интересно! 20% россиян назвали переговоры в Стамбуле как самое памятное событие мая. А 22% – "парад победы".

87% россиян поддержали первый раунд переговоров. Они говорят, что хотят вернуть пленных и желают завершить конфликт. А вот те, кто не поддержали переговоры, убеждены: переговоры в принципе бесполезны. По их мнению, следует или довести "СВО" до конца, или немедленно прекратить войну без переговоров.

73% повторили путинский тезис об "устранении первопричин конфликта". Однако когда россиян спросили, кто затягивает мирный процесс, они ответили: Украина и Европа.

Почему россияне поддерживают и не поддерживают мирные переговоры / Инфографика "Левада-центр"

Согласно социологическим опросам, 58% россиян внимательно следят за "событиями вокруг Украины". Это преимущественно люди старшего возраста, мужчины, те, кто поддерживают Путина и узнают новости из телевизора.

Но каждый десятый вообще не следит. Меньший интерес проявляют женщины, молодежь до 24 лет, те, кто узнает новости из соцсетей, не поддерживает Путина и оккупационную армию.