О том, что ночью в Махачкале раздавалась воздушная тревога, сообщают российские телеграм-каналы. Что стало причиной того, что в городе включили сирены, – неизвестно, передает 24 Канал.
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В Махачкале звучали сирены
Ночью 1 мая в столице Дагестана Махачкале раздавались сирены, которые оповещают об опасности. Воздушную тревогу в городе не объявляли, одна почему-то включили сирены.
Сирены раздавались в Махачкале: смотрите видео
Почему раздавался сигнал воздушной тревоги – неизвестно, однако они изрядно напугали местных жителей. В дагестанских телеграм-каналах активно обсуждают ночной звук тревоги и россияне делятся собственными версиями.
В Дагестане включили сирену: смотрите видео
Как пишут в сети, сирены якобы раздавались из здания Пенсионного фонда. Впрочем, кто их включил и зачем – неизвестно.
Возможно, в Махачкале испугались дронов, которые атаковали Россию. В частности, о мощных взрывах сообщали в Рязанской области.
Дроны атаковали Рязанский НПЗ
- Ночь на 1 мая была довольно тревожной для оккупантов. Так, около 03:00 в Рязани прозвучало по меньшей мере 2 мощных взрыва на нефтеперерабатывающем заводе. После этого там вспыхнул масштабный пожар.
- Стоит заметить, что Рязанский НПЗ имеет немалые мощности. Он производит 17,1 миллиона тонн нефти в год и является одним из основных поставщиков моторного топлива для российских регионов.
- Интересно, что недавно партизаны движения "Атеш" сообщали, что в Рязани не осталось систем ПВО. По информации партизан, все установки перебросили на временно оккупированный Крым.
- Рязанский НПЗ уже оказывался под атакой дронов. В частности 13 марта беспилотники атаковали Рязанский НПЗ. Вследствие повреждений завод прекратил работу 2 основных перерабатывающих установок.
- Ночью 1 мая дроны также фиксировали в Воронежской, Белгородской и Курской областях. Как заявили в минобороны страны-агрессора, в ночь на 1 мая оккупанты якобы "приземлили" 6 БпЛА.