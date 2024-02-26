У россиян снова что-то подгорело на оккупированной территории. А все потому, что они забыли поговорку о том, что “родная сторона – мать, а чужая – мачеха”, а, следовательно, никогда им не знать покоя на захваченных землях.

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Мощный "перекур"

Сообщением о том, что в Макеевке у оккупантов произошел пожар на одном из стратегических объектов, поделился советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он опубликовал фото, на которых видно, как над местной нефтебазой поднимаются клубы дыма.

Макеевка. Очередная нефтебаза немного устала и пошла на "перекур".

Хорошо,

– подписал фотографии чиновник.

Яркий "хлопок" в вечерней Макеевке / Фото Петр Андрющенко

Обратите внимание! Несколько дней назад, а именно 19 февраля, в Макеевке уже горела нефтебаза. Местные сообщали о взрывах и приписывали их происхождение попыткам российской ПВО поймать цель.

ВСУ ударили по вражескому полигону на Херсонщине

Вечером 21 февраля наши военные нанесли удар по скоплению оккупантов на Херсонщине. Первыми об этом начали визжать в соцсетях сами россияне. Они отмечали, что ВСУ атаковали вражеский полигон у Подо-Калиновки. Там как раз проводили совместные занятия российских подразделений 328 ДШП, 810 ОБрМП и 81 САП. Российские военкоры пожаловались, что был поражен командирский состав и погибло около 60 бойцов.

Впоследствии украинская сторона подтвердила атаку. В частности, пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк отметила, что было три удара. Под ними оказалось командование и оккупанты из группировки "Днепр".

Ранее подобная ситуация произошла на вражеском полигоне в Волновахском районе. Там на построении находились российские военные из 36-й гвардейской мотострелковой бригады. В результате "прилета" черные пакеты пришлось готовить для по меньшей мере 60 солдат.