Во время визита в Киев большой друг Украины экс-премьер Великобритании Борис Джонсон пообщался с журналистами. Политик откровенно ответил, насколько вероятной ему кажется российская агрессия против стран – членов Альянса, передает 24 Канал.

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Нельзя исключать

По словам Джонсона, Путин вполне может напасть на страны НАТО. Такого развития событий ни в коем случае нельзя исключать. Очевидно, британец заметил, что российский диктатор неизлечимо болен имперством, потому что вспомнил за его интервью американскому ведущему Такеру Карлсону.

Мне не понравилось, как он говорил о Польше в своем ужасном интервью. Я чувствую, что он может что-то такое сделать,

– сказал Джонсон.

Справка: Ночью 9 февраля вышло интервью американского журналиста с Путиным. Так, глава Кремля почти большую половину разговора читает лекцию по истории, которая, вероятно, по мнению диктатора, должна оправдать его захватнические амбиции в отношении Украины. Во время разговора Путин фактически обвинил Польшу в начале Второй мировой войны. Он сказал, что, мол, поляки "заигрались" и не оставили Гитлеру другого выбора, как напасть на них.

Кроме того, бывший британский премьер заметил, что шансы на нападение Путина на страны Альянса возрастут, если он достигнет успеха в Украине.

Поэтому он не должен иметь успеха. Он должен потерпеть поражение,

– подчеркнул политик.

Может ли Украина победить Россию

Также Бориса Джонсона спросили, возможно ли Киеву победить Россию. Британский премьер призвал обратить внимание на те успехи, которых уже достигли украинцы после того, как 24 февраля смогли остановить "вторую армию" мира. По итогам ЦРУ, Россия потеряла убитыми и ранеными более 315 тысяч солдат. Украина в свою очередь смогла отвоевать большую часть территорию, которую оккупировал изначально Путин.

Джонсон заявил, что Украина победит потому, что украинцы сами верят в свою страну. Отдельно он заметил, что возвращение Крыма больше не представляется невозможным. Путин оказался там слабым.

По словам британца, перед Крымом откроются "интересные перспективы", если ВСУ получит от Запада больше дальнобойного оружия.

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