Во время визита в Киев большой друг Украины экс-премьер Великобритании Борис Джонсон пообщался с журналистами. Политик откровенно ответил, насколько вероятной ему кажется российская агрессия против стран – членов Альянса, передает 24 Канал.
Смотрите также Отвечу языком наших военных, – Зеленского попросили оценить положение Украины
Нельзя исключать
По словам Джонсона, Путин вполне может напасть на страны НАТО. Такого развития событий ни в коем случае нельзя исключать. Очевидно, британец заметил, что российский диктатор неизлечимо болен имперством, потому что вспомнил за его интервью американскому ведущему Такеру Карлсону.
Мне не понравилось, как он говорил о Польше в своем ужасном интервью. Я чувствую, что он может что-то такое сделать,
– сказал Джонсон.
Кроме того, бывший британский премьер заметил, что шансы на нападение Путина на страны Альянса возрастут, если он достигнет успеха в Украине.
Поэтому он не должен иметь успеха. Он должен потерпеть поражение,
– подчеркнул политик.
Может ли Украина победить Россию
Также Бориса Джонсона спросили, возможно ли Киеву победить Россию. Британский премьер призвал обратить внимание на те успехи, которых уже достигли украинцы после того, как 24 февраля смогли остановить "вторую армию" мира. По итогам ЦРУ, Россия потеряла убитыми и ранеными более 315 тысяч солдат. Украина в свою очередь смогла отвоевать большую часть территорию, которую оккупировал изначально Путин.
Джонсон заявил, что Украина победит потому, что украинцы сами верят в свою страну. Отдельно он заметил, что возвращение Крыма больше не представляется невозможным. Путин оказался там слабым.
По словам британца, перед Крымом откроются "интересные перспективы", если ВСУ получит от Запада больше дальнобойного оружия.
Возможное нападение Путина на страны НАТО: последние заявления
- Так, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что через 5 – 7 лет Россия может напасть на страны НАТО. Чиновник сказал об этом в контексте обращения к Конгрессу США с призывом одобрить для Украины дополнительную военную помощь.
- Такого же мнения и министр обороны Дании. По его словам, нападение может случиться в течение ближайших 3 – 5 лет. Причиной тому может стать то, что возможности России по производству оружия выросли.
- Представитель Байдена Джон Кирби заявил, что в США не видят реальной угрозы для НАТО со стороны России в ближайшей перспективе. Однако, он добавил, что не следует пренебрегать риторикой Путина. Тот постоянно говорит, что его война против Украины – это война Запада и России.