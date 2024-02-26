Під час візиту до Києва великий друг України експрем'єр Британії Борис Джонсон поспілкувався з журналістами. Політик відверто відповів, наскільки ймовірною йому видається російська агресія проти країн – членів Альянсу, передає 24 Канал.

Дивіться також Відповім мовою наших військових, – Зеленського попросили оцінити становище України

Не можна виключати

За словами Джонсона, Путін цілком може напасти на країни НАТО. Такого розвитку подій в жодному разі не можна виключати. Вочевидь, британець помітив, що російський диктатор невиліковно хворий на імперство, бо згадав за його інтерв'ю американському ведучому Такеру Карлсону.

Мені не сподобалося, як він говорив про Польщу у своєму жахливому інтерв’ю. Я відчуваю, що він може щось таке зробити,

– сказав Джонсон.

Довідка: Вночі 9 лютого вийшло інтерв'ю американського журналіста з Путіним. Так, очільник Кремля майже більшу частину розмови читає лекцію з історії, яка, ймовірно, на думку диктатора, має виправдати його загарбницькі амбіції щодо України. Під час розмови Путін фактично звинуватив Польщу у початку Другої світової війни. Він сказав, що, мовляв, поляки "загралися" і не залишили Гітлеру іншого вибору, як напасти на них.

Крім того, колишній британський прем'єр зауважив, що шанси на напад Путіна на країни Альянсу зростуть, якщо він досягне успіху в Україні.

Тому він не повинен мати успіху. Він повинен зазнати поразки,

– наголосив політик.

Чи може Україна перемогти Росію

Також Бориса Джонсона спитали, чи можливо Києву перемогти Росію. Британський прем'єр закликав звернути увагу на ті успіхи, яких вже досягли українці після того, як 24 лютого змогли зупинити "другу армію" світу. За підсумками ЦРУ, Росія втратила вбитими і пораненими понад 315 тисяч солдатів. Україна своєю чергою змогла відвоювати більшу частину територію, яку окупував від початку Путін.

Джонсон заявив, що Україна переможе тому, що українці самі вірять у свою країну. Окремо він зауважив, що повернення Криму більше не видається неможливим. Путін виявився там слабким.

За словами британця, перед Кримом відкриються "цікаві перспективи", якщо ЗСУ отримає від Заходу більше далекобійної зброї.

Можливий напад Путіна на країни НАТО: останні заяви