Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.
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"Наразі ми не бачимо такої загрози. Звичайно, Росія зосереджена, якщо не сказати "зациклена" в Україні. Ми не бачимо безпосередньої загрози для НАТО, для східного флангу, не бачимо на наразі", – заявив він.
За його словами, російський президент Володимир Путін недвозначно дає зрозуміти, що не хоче, щоб Альянс НАТО був сильним, щоб він розширювався.
Загроза все ж можлива
"Він також дає зрозуміти, що розглядає війну, яку він веде в Україні, як битву між Росією і Заходом, або що це США проти Росії, або навіть Росія проти НАТО. Ми маємо серйозно ставитися до його риторики, що ми й робимо. Саме тому ми послідовно зміцнюємо нашу присутність на східному фланзі НАТО", – зазначив Кірбі.
І додав, що президент США Джо Байден "направив до Європи додатково 25 тисяч військовослужбовців і не змінював цього рішення упродовж 2 років".
Імовірність війни Росії з НАТО: що відомо
- Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен висловив думку, що Росія може найближчим часом напасти на Північноатлантичний альянс.
- Про те, що Росія може готуватися напасти на НАТО говорив і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він закликав Збройні сили Німеччини бути готовим до подібного розвитку подій.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що НАТО має готуватися до можливої затяжної конфронтації з Росією. За словами очільника Альянсу, ця конфронтація може тривати десятиліттями.