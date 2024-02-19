Во временно оккупированной Макеевке 19 февраля прогремели взрывы. После этого поднялся столб густого черного дыма.

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Вероятно, работала вражеская ПВО

После взрывов частично обесточен Красногвардейский район Макеевки. Вероятно, взрывы, которые слышали местные, были результатом попыток российских сил ПВО сбить цель.



В Макеевке попадание на нефтебазу / Фото с телеграмм-каналов

Почти сразу же появились видео со столбом густого черного дыма над местом, куда, вероятно, произошел прилет. Пока никаких деталей неизвестно, однако выглядит это довольно серьезно. Россияне имеют проблемы на оккупированных территориях, ведь больше не могут чувствовать себя в безопасности там. В то же время неизвестно, кто стоит за ударом.

В Макеевке попадание в нефтебазу: смотрите видео

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