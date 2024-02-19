У тимчасово окупованій Макіївці 19 лютого пролунали вибухи. Після цього піднявся стовп густого чорного диму.

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Ймовірно, працювала ворожа ППО

Після вибухів частково знеструмлено Червоногвардійський район Макіївки. Ймовірно, вибухи, які чули місцеві, були результатом намагань російських сил ППО збити ціль.



У Макіївці влучання на нафтобазу / Фото з телеграм-каналів

Майже одразу ж з'явились відео зі стовпом густого чорного диму над місцем, куди, ймовірно, стався приліт. Поки жодних деталей невідомо, однак виглядає це доволі серйозно. Росіяни мають проблеми на окупованих територіях, адже більше не можуть почуватися в безпеці там. Водночас невідомо, хто стоїть за ударом.

У Макіївці влучання у нафтобазу: дивіться відео

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