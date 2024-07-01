В Мариуполе заметили большую колонну с ранеными военными: откуда их везут

Потери России в войне против Украины неуклонно растут. В частности, в Мариуполе зафиксировали эвакуационную колонну техники, которая перевозила раненых. Городские больницы, однако, не смогут принять тяжелораненых оккупантов.

В разговоре с 24 Каналом советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в городе настоящий коллапс медицинской системы. Врачей не хватает даже для раненых военных.

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Коллапс медицинской системы в Мариуполе

В воскресенье, 30 июня, во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали эвакуационную колонну техники, которая перевозила раненых российских военных. Известно о 1 КамАЗе и 2 "Уралах", которые были забиты "трехсотыми".

Они приехали с севера, то есть с Угледарского направления. Их повезли в больницу №2, где происходит "сортировка". Там решают, оставлять ли военных, или их состояние такое, что нужно эвакуировать дальше. Тяжелым – дорога на Донецк или в Ростов-на-Дону,

– отметил Петр Андрющенко.

В Мариуполе тяжелораненых оккупантов не оставляют по простой причине – лечить просто некому и не на чем.

"За третий год оккупации все нормальные хирурги и другие врачи выехали из города. Теперь там остались или бездари, или не осталось никого. Россияне туда не едут, поэтому и не хватает врачей: ни для гражданских, ни для военных оккупантов. Это просто ужас. Те, кто нуждается в лечении, вынужден ехать в российские города или села вокруг Мариуполя. В самом городе коллапс медицинской системы", – отметил Андрющенко.

Россияне пытаются привозить своих врачей, однако их, во-первых, не много, а во-вторых, они уже через несколько недель возвращаются в Россию. Хотя заманивают врачей и тройной ставкой, и даже квартирами в новостройках. Впрочем, и это не работает.