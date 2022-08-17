Соответствующую информацию 24 каналу сообщили источники в разведке. Известно, что они отправляют людям сообщения по телефону.
Читайте также В Мариуполе парень сфотографировался у разбомбленного дома с украинским флагом
В Мариуполе украинцев "агитируют" воевать за россию
В Мариуполе россияне каждый день сбрасывают на мобильные местным мужчинам смс с приглашением проходить военную службу. Обещают 200 – 300 тысяч рублей зарплаты в месяц,
– сообщил источник в разведке.
Также там вспомнили людям, какие последствия прихода россии в город:
- все разбили, лишили людей всего, что у них было;
- тысячи таких мобилизованных украинцев погибли;
- "теперь такими же контрактниками хотят сделать людей, которым просто нет как зарабатывать на еду".
Кратко о последних новостях из Мариуполя
- Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что сосчитать погибших в городе украинцев смогут только после деоккупации территории. Однако осторожно добавил, что Мариуполь точно превысил количество жертв в Хиросиме и Нагасаки. Речь идет о более чем 50 тысячах жертв.
- Также Петр Андрющенко рассказал, что зафиксировали первый факт обратной депортации. А именно – 60 человек вернулись из российского города Псков.
- Стоит вспомнить, что оккупанты не в первый раз отправляют людям сообщения с призывом воевать за них. Ранее Петр Андорющенко сообщал, что "рекламное" сообщение о вступлении в армию оккупантов получили пользователи оккупационной мобильной связи "Феникс".
Смотрите также – россия начала возвращать жителей Мариуполя домой: видео