Известно, что российский гражданин родом из Курска. Так что информацию об инциденте сообщили местные телеграм-каналы, пишет 24 Канал.

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Что известно об инциденте с российским политиком

Россиянам постоянно не везет в Украине. В этот раз не стал исключением для Ишкова. Известно, что ему в Мариуполе пробили голову монтировкой.

Николай Ишков госпитализирован, а нападавшие задержаны,

– заявили пропагандисты.

Правда, они не объяснили, кем были нападавшие и почему Ишкову прилетело по голове. Хотя известно, что он в 2022 году баллотировался в городские депутаты Курска от партии "Справедливая Россия", однако снял свою кандидатуру,

Некоторые телеграм-каналы отметили, что Ишков якобы "активист из Курска". По их данным, у него сотрясение мозга. Более того, пишут, что нападающие на самом деле не задержаны.

Однако сам Ишков заявил, что якобы знает, кто на него напал. В частности, говорится о "ждунах", ожидающих возвращения Мариуполя под контроль Украины". Именно так он назвал людей, которые хотят жить на своей земле и в своем государстве, а не под оккупантами.

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