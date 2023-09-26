Известно, что российский гражданин родом из Курска. Так что информацию об инциденте сообщили местные телеграм-каналы, пишет 24 Канал.
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Что известно об инциденте с российским политиком
Россиянам постоянно не везет в Украине. В этот раз не стал исключением для Ишкова. Известно, что ему в Мариуполе пробили голову монтировкой.
Николай Ишков госпитализирован, а нападавшие задержаны,
– заявили пропагандисты.
Правда, они не объяснили, кем были нападавшие и почему Ишкову прилетело по голове. Хотя известно, что он в 2022 году баллотировался в городские депутаты Курска от партии "Справедливая Россия", однако снял свою кандидатуру,
Некоторые телеграм-каналы отметили, что Ишков якобы "активист из Курска". По их данным, у него сотрясение мозга. Более того, пишут, что нападающие на самом деле не задержаны.
Однако сам Ишков заявил, что якобы знает, кто на него напал. В частности, говорится о "ждунах", ожидающих возвращения Мариуполя под контроль Украины". Именно так он назвал людей, которые хотят жить на своей земле и в своем государстве, а не под оккупантами.
Последние новости Мариуполя
- В Мариуполе местные партизаны обесточили базу российской армии. В частности, местное сопротивление обезвредило трансформаторные установки в районе между ЖМР 23 и селом Старый Крым. Именно они снабжали светом базу россиян.
- Россияне понимают, что Украина деоккупирует Мариуполь и готовятся. Там они пытаются скрыть следы своих военных преступлений. В частности, в центре города, где вокруг площади Свободы целый квартал сожженных домов, оккупанты извне их якобы "приводят" в порядок, однако внутри – покидают пепелище.
- Владимир Зеленский отметил, что 23 – 24 сентября День города празднуют 17 украинских городов. В частности, и временно оккупированы Мариуполь Донецкой области и Мелитополь Запорожской. Президент Украины заверил, что эти города обязательно снова станут нашими, мы освободим их от российских захватчиков.