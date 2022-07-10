Оккупанты в Мариуполе уничтожили памятник Герою Украины Василию Слипаку: возмутительное видео

Цинизм российских оккупантов с каждым днем поражает все больше и больше. Прихвостни захватчиков уничтожили памятник Герою Украины Василию Слипаку в Мариуполе.

оккупанты просто разрушили памятник, который установили Герою Украины Василию Слипаку. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Памятник уничтожали коллаборанты и прихвостни оккупантов

Памятник Герою Украины Василию Слипаку снесли не оккупанты, а люди в гражданской одежде. Это, как отметил Петр Андрющенко, коллаборанты и прихвостни.

Основную часть памятника они повалили на землю, оторвав от постамента, и погрузили в автомобиль. В то же время постамент просто разбили и сбросили на обочину.

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Это не первый разрушенный памятник Василию Слипаку

В начале марта 2022 года российские оккупанты разрушили памятник Герою Украины Василию Слипаку возле поселка Луганское Донецкой области. Этот монумент там был установлен в 2019 году.

Однако через несколько дней украинские воины 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского сообщили о восстановлении памятника. На нем даже не осталось царапин.

Главное о Василии Слипаке

Василий Слипак – всемирно известный украинский оперный певец. Солист Парижской национальной оперы, волонтер и участник Революции Достоинства.

После российского вторжения на Донбасс участвовал в боевых действиях. 9 июня 2016 года Василий Слипак погиб возле Луганского.

Ценой собственной жизни Слипак спас побратимов. За отвагу и мужество ему посмертно присвоили звание Героя Украины.

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