В Мариуполе начало работать украинское информационное радио – теперь горожане, которые до сих пор остаются в Мариуполе, смогут получить информацию об эвакуационных рейсах.

Важно Украина готовится разблокировать Мариуполь силой, помощь от США: основное за 57 день войны

Отмечается, что связь нестабильна – город продолжает находиться в военной и информационной блокаде.

FM-частоты в Мариуполе не работают. Подключиться к волне украинского радио можно на частоте АМ 873 кГц. По радио будет звучать информация о зеленых коридоров для местных жителей.

Смотрите также: Кричали, как свиньи, бегали с испугу – командир "Азова" о роли кадыровцев в бою за Мариуполь