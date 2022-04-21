У Маріуполі почало працювати українське інформаційне радіо – тепер містяни, які досі залишаються в Маріуполі, зможуть отримати інформацію про евакуаційні рейси.

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Зазначається, що зв'язок нестабільний – місто продовжує знаходитися у військовій та інформаційній блокаді.

FM- частоти у Маріуполі не працюють. Підключитися до хвилі українського радіо можна на частоті АМ 873 кгц. По радіо буде озвучуватися інформація щодо зелених коридорів для місцевих мешканців.

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