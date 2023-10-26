В Запорожское райуправление полиции сообщение об инциденте поступило 26 октября. Говорилось, что женщина в маршрутке напала на незнакомого парня с ножом и нанесла ему ранение. К счастью, жизни пострадавшего ничего не угрожает.

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Очевидцы инцидента немедленно вызвали медиков и правоохранителей. Женщину задержали и изъяли у нее нож. Прибывшая на локацию происшествия не госпитализировала парня. Всю необходимую помощь ему оказали на месте.

В настоящее время правоохранители устанавливают мотивы преступления.

В Одесской области избили военного

На Одесщине в октябре 2023 года избили старшего сержанта украинской армии. На него набросились сразу пять нападающих. Инцидент произошел в Черноморске на улице Лазурной возле магазина "Верже". У военного украли личные вещи. В частности, банковские карты, смартфон и даже военный билет. К сожалению, мужчина получил серьезные травмы. Ему понадобилась госпитализация. У воина диагностировали отек мозга и перелом шеи. Правоохранители уже установили личности нападающих.