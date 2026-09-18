Там присутствовали высшие должностные лица: Садовый рассказал, как в его кабинете обнаружили прослушку

В служебном автомобиле мэра Львова Андрея Садового обнаружили устройство, похожее на прослушивающее. Пока неизвестно, кто мог его установить.

Андрей Садовый рассказал 24 Каналу, что после находки проинформировал СБУ и полицию. Он надеется, что правоохранители установят происхождение оборудования и обстоятельства его появления в автомобиле.

В кабинете Садового уже находили устройства прослушивания

Это уже не первый случай, когда у Садового обнаруживают устройства, которые могли использоваться для слежки. 18 сентября 2025 года подобное оборудование нашли в его кабинете во Львовской ратуше.

Нынешнюю находку обнаружили после технических проблем с автомобилем. В частности, дважды полностью разряжался аккумулятор, а в районе стойки в автомобиле появился посторонний стук. После разборки машины обнаружили электронное устройство с платами питания, антенной, слотом для SIM-карты, картой памяти и микрофоном.

Мэр отметил, что надеется на установление всех обстоятельств дела.

Если это какие-то неизвестные люди, я думаю, что правоохранительные органы должны это установить,

– сказал Садовый.

В то же время с устройством, которое нашли год назад в его кабинете, ясности до сих пор нет – его исследование продолжается.

Садовый пояснил, что его кабинет имеет особое значение с точки зрения безопасности, потому что там регулярно проходят встречи с высокопоставленными лицами. По этой причине помещение проверяют специальные службы.

В кабинете бывали первые лица государства, первые лица иностранных государств, Европейского Союза,

– рассказал мэр Львова.

Он не исключает, что нынешняя находка может быть связана с предыдущим случаем, однако пока не располагает информацией, которая бы это подтверждала.

Мэр Львова об устройстве для прослушивания : видео

По словам Садового, дополнительных мер безопасности в связи с инцидентом он пока не вводил. Он также отметил, что устройство, возможно, было установлено некачественно, благодаря чему его удалось обнаружить.

Важно выяснить, кто мог использовать полученную информацию и с какой целью. Ведь во время поездок мэр Львова проводит рабочие беседы с должностными лицами.