Мелитополь временно продолжает находиться в оккупации рашистов. Пока местное население сопротивляется оккупантам, враг продолжает попытки навязания своих правил и законов.

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Новые номерные знаки рашистов

Россияне продолжают воскрешать символику давно исчезнувших государств и областей в надежде хоть как-то подтвердить свою ложь по поводу истории. Теперь очередь на бестолковое "обновление" россиян дошла и до номерных знаков.

"ЛНРовец" Алексей Селиванов, "отличившийся" съемкой роликов к российскому телевидению во временно оккупированном Мелитополе, умудрился на новый "подвиг" – презентацию новых автомобильных знаков.

Рашист на камеру заявил о том, что на оккупированные земли возвращается "историческая, естественная символика". Отдельную иронию вызывает его упоминание в этом пассаже оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

Сообщается, что в Мелитополе российские оккупанты начали раздавать номерные знаки для автомобилей, на которых изображен герб Запорожья образца 1811 года, а также надписи "TVR". Таким образом, российские оккупанты пытаются сделать ссылку на таврическую губернию.

Ситуация на оккупированных территориях: последние новости

В Мариуполе сложилась невероятно тяжелая ситуация, из-за которой зафиксирован невероятный рост смертности среди мирных жителей. Из-за голода у людей очень сильно ослаб иммунитет, а антисанитария и отсутствие медицинской помощи еще больше все усложняют. Еще одной из причин смертности гражданских называют сильные нервные срывы, которые подрывают и без того слабое здоровье горожан.

В Мелитополе россияне работают над тем, чтобы возобновить процесс изготовления военной продукции. Они принудительно собрали всех работников и вынудили их запустить производство. Также в городе продолжается террор мирных жителей.

В Скадовске некоторые бюджетники решили стать на сторону врага и помогать ему вести деятельность на местах. В частности, стало известно о помощи россиянам готовиться к "параду" на 9 мая. Мэр Скадовска Александр Яковлев уволил всех сотрудников бюджетных учреждений, которые сотрудничали с оккупантами.

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