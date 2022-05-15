Мелітополь тимчасово продовжує перебувати в окупації рашистів. Поки місцеве населення чинить спротив окупантам, ворог продовжує спроби нав'язання своїх правил та законів.

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Нові номерні знаки рашистів

Росіяни продовжують воскрешати символіку давно зниклих держав та областей у надії бодай якось підтвердити свою брехню щодо історії. Тепер черга на недолуге "оновлення" росіян дійшла і до номерних знаків.

"ЛНРівець" Олексій Селіванов, який "відзначився" зйомкою роликів до російського телебачення в тимчасово окупованому Мелітополі, спромігся на новий "подвиг" – презентацію нових автомобільних знаків.

Рашист на камеру заявив про те, що на окуповані землі повертається "історична, природна символіка". Окрему іронію викликає його згадка у цьому пасажі окупованих частин Донецької та Луганської областей.

Повідомляється, що у Мелітополі російські окупанти почали роздавати номерні знаки для автомобілів, на яких зображений герб Запоріжжя зразка 1811 року, а також написи "TVR". Таким чином російські окупанти намагаються зробити посилання на таврійську губернію.

Ситуація на окупованих територіях: останні новини

У Маріуполі склалася неймовірно важка ситуація, через яку зафіксовано неймовірне зростання смертності серед мирних мешканців. Через голод в людей дуже сильно послабився імунітет, а антисанітарія та відсутність медичної допомоги ще більше все ускладнюють. Ще однією з причин смертності цивільних називають сильні нервові зриви, які підривають й без того слабке здоров'я містян.

У Мелітополі росіяни працюють над тим, що відновити процес виготовлення військової продукції. Вони примусово зібрали усіх працівників та змусили їх запустити виробництво. Також в місті продовжується терор мирних мешканців.

У Скадовську деякі бюджетники вирішили стати на бік ворога та допомагати йому провадити діяльність на місцях. Зокрема, стало відомо про допомогу росіянам готуватися до "параду" на 9 травня. Мер Скадовська Олександр Яковлєв звільнив усіх працівників бюджетних установ, які співпрацювали з окупантами.

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