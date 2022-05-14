Скадовськ тимчасово перебуває під контролем російських окупантів. Поки місцеве населення героїчно протистоїть ворогу, деякі громадяни вирішили підписати собі вирок та приєднатися до росіян.

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Звільнення зрадників та колаборантів

Як повідомив мер Скадовська Олександр Яковлєв, окупаційна влада "запрошує" мешканців пройти "реєстрацію" для соціальних виплат. Мовляв, українські записи Україна знищила. Це провокація ворога – усі записи є у державних реєстрах, які справно функціонують. Він запевнив – Україна буде виплачувати усі соціальні виплати, не варто підігравати ворогу та збиватися на його манівці. Тим же, хто таки виконає "прохання" окупантів, буде дуже важко зберегти виплати у майбутньому.

Також я надав доручення припинити трудові відносини з усіма працівниками, які були залучені або брали участь у заходах, які організовувала "нова влада" до 9 травня. Ті, хто підтримують заходи під прапорами країни-агресора, не будуть отримувати заробітну плату чи інші виплати з бюджетних коштів,

– повідомив Яковлєв.

Також мер Скадовська здивувався, що деякі громадяни легковажно вирішили стати на бік ворога та допомагати окупантам. Адже вже навіть для росіян стає очевидно, що все завершиться звільненням усіх українських територій, включно з Кримом та Донбасом. Тому усе, чого зможуть досягнути колаборанти та зрадники – це позбавлення волі з конфіскацією майна, як це передбачає стаття за державну зраду.

Ситуація на окупованих територіях: коротко про останні події

Цинізм російських окупантів не має жодних меж. Окупанти завдають ударів по дітях, а також викрадають їх та змушують їхати у Росію. Від початку підлої агресії Росії проти України понад 1200 дітей зникли безвісти.

До Маріуполя почали масово завозити росіян. Здебільшого завезені росіяни допомагають окупантам проводити "фільтраційні" заходи.

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