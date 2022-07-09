И хотя отключение газа в Мелитополе не стало полной неожиданностью, но вполне ожидаемо, без голубого топлива наступил коллапс.

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Дело в том, что все печи в пекарне работают от газа. Вполне возможно, что мелитопольские предприниматели сориентируются и найдут выход из ситуации.

Хотя, в условиях оккупации даже самые простые решения – превращаются в невыполнимые миссии. В настоящее время повезло тем, кто имеет дома электрические хлебопечки,

– отметило местное издание.

Там предположили, что в скором времени мелитопольцы могут столкнуться с резким повышением цен на дрожжи и муку.

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Обратите внимание! В Херсоне местные жители показали цены на хозтовары. В частности, шампуни и гели для душа там стоят несколько сот гривен.

Россияне делают жизнь на оккупированных территориях невыносимой

Российские оккупанты на временно оккупированных землях устраивают людям террор не только за всю украинское, но и полностью уничтожают всю прошлую жизнь людей. В том числе и экономическую.

Например, во временно оккупированном Мелитополе оккупанты поспешили ввести российские рубли. В частности, коллаборант Евгений Балицкий решил, что с 20 мая предприятия в городе могут использовать для расчетов как гривны, так и рубли. Более того, безналичные расчеты он разрешил проводить только в рублях. Предатель Балицкий утвердил преступный курс валют – 2 рубля за 1 гривну.

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