Об этом сообщают местные издания со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова. По их данным, теперь установки системы "Град" враг размещает на всех заводах.

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Следует обратить внимание, что промышленные предприятия, как известно, расположены в Мелитополе рядом с жилыми кварталами. Систему ПВО 8 июля оккупанты установили прямо под автомобильным и пешеходным путепроводом, связывающим район Новый Мелитополь с остальным городом.

Местные жители также сообщают, что уже 2 ночи подряд в районе улицы Сидоренко и института орошаемого садоводства слышны выстрелы автоматных очередей. Похоже, что стреляют в районе комендантского штаба оккупантов возле зеленой поликлиники.

В Мелитополе ежедневно наблюдают передвижение вражеской техники

Приблизительно в 9:00 в южной части города местные жители заметили очередную колонну оккупантов. По улице Билякова в сторону телебашни проехали около 15 единиц военной техники. Мелитопольцы насчитали:

6 БМП,

2 танка и грузовика с пехотой.

Также захватчики перевозили самоходный зенитный ракетный комплекс "Бук". По предварительной информации, военные россии опрокидывают технику и живую силу из временно оккупированного Мариуполя в сторону Херсона, где ВСУ перешли в контрнаступление.

ВСУ атакуют оккупантов на Мелитопольском направлении

3 июля наши военные более 40 раз атаковали одну из четырех военных баз оккупантов в Мелитополе. В тот же день мэр Иван Федоров отметил, что аэродром Мелитополя больше не выполняет роль военной базы оккупантов.

Не исключено, что филигранную работу удалось осуществить благодаря реактивным системам залпового огня HIMARS. Их Украине предоставили Соединенные Штаты.

Но и это еще не все. На днях с рельсов сошел вражеский бронепоезд. 2 июля источники 24 канала сообщили, что "несчастный случай" произошел между Мелитополем, а также населенным пунктом Фруктовое. Поспособствовали этому украинские партизаны, из-за чего у врагов изрядно запылало.

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