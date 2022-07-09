І хоча відключення газу в Мелітополі не стало повною несподіванкою, але цілком очікувано, без блакитного палива настав колапс.
Важливо Окупанти в Мелітополі на заводах розмістили "Гради": вночі була перестрілка, – ЗМІ
Річ у тім, що усі печі у пекарні працюють від газу. Цілком можливо, що мелітопольські підприємці зорієнтуються і знайдуть вихід із ситуації.
Хоча, в умовах окупації навіть найпростіші рішення – перетворюються на нездійсненні місії. На цей час пощастило тим, хто має вдома електричні хлібопічки,
– зазначило місцеве видання.
Там припустили, що незабаром мелітопольці можуть зіткнутися з різким підвищенням цін на дріжджі та борошно.
У Мелітополі вник дефіцит хліба: дивіться відео
Росіяни роблять життя на окупованих територіях нестерпним
- Російські окупанти на тимчасово окупованих землях влаштовують людям терор не тільки за все українське, а й повністю знищують все минуле життя людей. Зокрема, й економічне.
- Наприклад, у тимчасово окупованому Мелітополі окупанти поспішили запровадили російські рублі. Зокрема, колаборант Євген Балицький вирішив, що з 20 травня суб'єкти господарювання в місті можуть використовувати для розрахунків як гривні, так і рублі. Ба більше, безготівкові розрахунки він дозволив проводити тільки в рублях. Зрадник Балицький затвердив злочинний курс валют – 2 рублі за 1 гривню.