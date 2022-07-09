І хоча відключення газу в Мелітополі не стало повною несподіванкою, але цілком очікувано, без блакитного палива настав колапс.

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Річ у тім, що усі печі у пекарні працюють від газу. Цілком можливо, що мелітопольські підприємці зорієнтуються і знайдуть вихід із ситуації.

Хоча, в умовах окупації навіть найпростіші рішення – перетворюються на нездійсненні місії. На цей час пощастило тим, хто має вдома електричні хлібопічки,

– зазначило місцеве видання.

Там припустили, що незабаром мелітопольці можуть зіткнутися з різким підвищенням цін на дріжджі та борошно.

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Зверніть увагу! У Херсоні місцеві жителі показали ціни на господарські товари. Зокрема, шампуні та гелі для душу там коштують декілька сотень гривень.

Росіяни роблять життя на окупованих територіях нестерпним

Російські окупанти на тимчасово окупованих землях влаштовують людям терор не тільки за все українське, а й повністю знищують все минуле життя людей. Зокрема, й економічне.

Наприклад, у тимчасово окупованому Мелітополі окупанти поспішили запровадили російські рублі. Зокрема, колаборант Євген Балицький вирішив, що з 20 травня суб'єкти господарювання в місті можуть використовувати для розрахунків як гривні, так і рублі. Ба більше, безготівкові розрахунки він дозволив проводити тільки в рублях. Зрадник Балицький затвердив злочинний курс валют – 2 рублі за 1 гривню.

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