На рюкзаке менялись надписи: "Путин – лох" и "Слава ВСУ". Видео обнародовали в телеграмм-каналах. 24 канал.

Кстати говоря Киевское метро переполнено людьми, скрывающимися от российских ракет.

Слова выпрыгивали разноцветными буквами. Между этим развевался украинский флаг. Пользователи сети отметили, что это еще одна демонстрация того, что украинцев не сломать.

Прекрасный рюкзак заметили сегодня в киевском метро во время тревоги,

– написали в телеграмм-каналах.

Смотрите видео:

Что происходило в метро во время тревоги

Киевское метро во время последней атаки снова стало убежищем для киевлян. Станции столичной подземки были переполнены людьми.

Жители столицы взяли с собой пледы и раскладные стулья. Многие были с детьми и домашними любимцами. Однако есть и негативная сторона – на время воздушной тревоги работа столичной подземки была остановлена. Это вызвало огромные очереди на остановках общественного транспорта. Несмотря на опасность ракетных обстрелов, люди все же пытались попасть на работу.

Обратите внимание! Оккупанты атаковали Украину 55 ракетами, но бойцы ПВО сбили 47 из них. Ночью были атаки дронами. К сожалению, 11 человек погибли.