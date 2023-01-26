На обнародованных в соцсетях кадрах видно, что большинство станций метро переполнены людьми. 24 Канал.

Важно Россия ударила по Голосеевскому району Киева: есть погибший и пострадавшие

Киевляне хорошо подготовились к затяжной воздушной тревоге, взяв с собой пледы и раскладные стулья. Многие взяли с собой дороже всего – детей и домашних любимцев. Кто в такой тревожной атмосфере даже пытается учиться или работать онлайн.

Киевляне прячутся от российских ракет в метро / Фото "Радио Свобода"

Однако есть и негативная сторона того, что метро превратилось в убежище. Дело в том, что во время воздушной тревоги работу столичной подземки остановили. Это вызвало огромные очереди на остановках общественного транспорта. Люди, невзирая на опасность ракетного удара, пытаются доехать на работу.

Что сейчас происходит в столичном метро: смотрите видео

Добавим, что на 11:50 воздушная тревога в Киеве и других областях Украины длится уже более 4 часов. В Киевской городской военной администрации констатировали, что расслабляться и пренебрегать воздушной опасностью нельзя при любых обстоятельствах.

Ракетная атака по Киеву 26 января: что известно