На обнародованных в соцсетях кадрах видно, что большинство станций метро переполнены людьми. 24 Канал.
Важно Россия ударила по Голосеевскому району Киева: есть погибший и пострадавшие
Киевляне хорошо подготовились к затяжной воздушной тревоге, взяв с собой пледы и раскладные стулья. Многие взяли с собой дороже всего – детей и домашних любимцев. Кто в такой тревожной атмосфере даже пытается учиться или работать онлайн.
Киевляне прячутся от российских ракет в метро / Фото "Радио Свобода"
Однако есть и негативная сторона того, что метро превратилось в убежище. Дело в том, что во время воздушной тревоги работу столичной подземки остановили. Это вызвало огромные очереди на остановках общественного транспорта. Люди, невзирая на опасность ракетного удара, пытаются доехать на работу.
Что сейчас происходит в столичном метро: смотрите видео
Добавим, что на 11:50 воздушная тревога в Киеве и других областях Украины длится уже более 4 часов. В Киевской городской военной администрации констатировали, что расслабляться и пренебрегать воздушной опасностью нельзя при любых обстоятельствах.
Ракетная атака по Киеву 26 января: что известно
- В ночь на 26 января российские оккупанты возобновили атаки Украины дронами-камикадзе. Пуски ударных БПЛА осуществлялись с восточного побережья Азовского моря. В воздушном пространстве Киева удалось сбить примерно 15 враждебных БПЛА. Предварительно, без жертв и попаданий в объекты инфраструктуры.
- Киев. В течение утра враг выпустил по столице более 15 ракет. В КГГА сначала заявили, что их всех удалось сбить. Однако впоследствии в Киеве раздался мощный взрыв. Это подтвердил мэр столицы Виталий Кличко.
- В целом российские военные с самого утра 26 января нанесли массированный ракетный удар по Украине. В Воздушных силах ВСУ спрогнозировали, что враг может выпустить более 30 ракет.