На оприлюднених у соцмережах кадрах видно, що більшість станцій метро переповнені людьми, передає 24 Канал.

Важливо Росія вдарила по Голосіївському району Києва: є загиблий і постраждалі

Кияни добре підготувалися до затяжної повітряної тривоги, взявши із собою пледи та розкладні стільці. Чимало людей взяли із собою найдорожче – дітей та домашніх улюбленців. Хтось у такій тривожній атмосфері навіть намагається вчитися чи працювати онлайн.

Кияни ховаються від російських ракет у метро / Фото "Радіо Свобода"

Однак є й негативний бік того, що метро перетворилося на прихисток. Річ у тім, що на час повітряної тривоги роботу столичної підземки зупинили. Це викликало величезні черги на зупинках громадського транспорту. Люди, попри небезпеку ракетного удару, намагаються доїхати на роботу.

Що зараз відбувається у столичному метро: дивіться відео

Додамо, що станом на 11:50 повітряна тривога у Києві та інших областях України триває вже понад 4 години. У Київській міській військовій адміністрації констатували, що розслаблятись та нехтувати повітряною небезпекою не можна за будь-яких обставин.

Ракетна атака по Києву 26 січня: що відомо