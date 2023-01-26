На оприлюднених у соцмережах кадрах видно, що більшість станцій метро переповнені людьми, передає 24 Канал.
Важливо Росія вдарила по Голосіївському району Києва: є загиблий і постраждалі
Кияни добре підготувалися до затяжної повітряної тривоги, взявши із собою пледи та розкладні стільці. Чимало людей взяли із собою найдорожче – дітей та домашніх улюбленців. Хтось у такій тривожній атмосфері навіть намагається вчитися чи працювати онлайн.
Кияни ховаються від російських ракет у метро / Фото "Радіо Свобода"
Однак є й негативний бік того, що метро перетворилося на прихисток. Річ у тім, що на час повітряної тривоги роботу столичної підземки зупинили. Це викликало величезні черги на зупинках громадського транспорту. Люди, попри небезпеку ракетного удару, намагаються доїхати на роботу.
Що зараз відбувається у столичному метро: дивіться відео
Додамо, що станом на 11:50 повітряна тривога у Києві та інших областях України триває вже понад 4 години. У Київській міській військовій адміністрації констатували, що розслаблятись та нехтувати повітряною небезпекою не можна за будь-яких обставин.
Ракетна атака по Києву 26 січня: що відомо
- У ніч на 26 січня російські окупанти відновили атаки України дронами-камікадзе. Пуски ударних БпЛА здійснювались зі східного узбережжя Азовського моря. У повітряному просторі Києва вдалося збити приблизно 15 ворожих БпЛА. Попередньо, без жертв та влучань в об’єкти інфраструктури.
- Київ. Протягом ранку ворог випустив по столиці понад 15 ракет. У КМДА спершу заявили, що їх усіх вдалося збити. Однак згодом у Києві пролунав потужний вибух. Це підтвердив мер столиці Віталій Кличко.
- Загалом російські військові із самого ранку 26 січня здійснили масований ракетний удар по Україні. У Повітряних силах ЗСУ спрогнозували, що ворог може випустити понад 30 ракет.