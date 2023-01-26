На наплічнику мінялись написи: "Путін – лох" та "Слава ЗСУ". Відео оприлюднили в телеграм-каналах, інформує 24 канал.

До речі Київське метро переповнене людьми, що ховаються від російських ракет – незламні фото

Слова вистрибували різнокольоровими буквами. Поміж цим майорів український прапор. Користувачі мережі зауважили, це ще одна демонстрація того, що українців не зламати.

Чудовий рюкзак помітили сьогодні в київському метро під час тривоги,

– написали в телеграм-каналах.

Дивіться відео:

Що відбувалось у метро під час тривоги

Київське метро під час останньої атаки знову стало прихистком для киян. Станції столичної підземки були переповнені людьми.

Жителі столиці взяли із собою пледи та розкладні стільці. Чимало людей було з дітьми та домашніми улюбленцями. Однак є й негативний бік – на час повітряної тривоги роботу столичної підземки зупинили. Це викликало величезні черги на зупинках громадського транспорту. Попри небезпеку ракетних обстрілів, люди все ж намагались потрапити на роботу.

Зверніть увагу! Окупанти атакували Україну 55 ракетами, але бійці ППО збили 47 з них. Вночі були атаки дронами. На жаль, 11 людей загинули.