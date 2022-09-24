Как прошел тренинг в метро
Поскольку в Украине продолжается полномасштабная война, а россияне ежедневно запускают по мирным городам ракеты, умение оказывать первую домедицинскую помощь обязательно для всех. Об этом с места происшествия сообщают журналисты 24 канала.
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Тренинги прошли на 15 станциях метро. Метрополитен выбрали для учений, ведь там безопасно находиться при воздушной тревоге.
К тренингу могли приобщиться все желающие / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Обучение по оказанию медицинской помощи в метро / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Медики научили киевлян алгоритму проведения сердечно-легочной реанимации, обеспечению проходимости верхних дыхательных путей, остановке массивного кровотечения, а также наложению повязок и жгутов.
Тренинг проводили медики / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Все украинцы должны уметь оказывать первую медицинскую помощь / Фото Валентины Полищук
Инициатором проведения таких тренингов является Департамент здравоохранения Киевской городской государственной администрации. Директор Валентина Гинзбург рассказала, что ранее городские власти организовывали экспресс-курсы по оказанию медицинской помощи. Однако желающих принять в них участие оказалось очень много, поэтому решили снова провести обучение.
Если и дальше будет много желающих, то городской совет составит целый график таких тренингов.
Тренинг прошел в метро / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Инструкторы рассказали самое важное о том, как помочь пострадавшему / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Отметим, что тренинги пройдут также в субботу, 24 сентября, с 11:00 до 15:00.
На каких станциях состоятся тренинги
- Станция метро "Университет" (промежуточный вестибюль);
- "Дружбы народов" (переход);
- "Шулявка" (промежуточный вестибюль);
- "Арсенальная" (промежуточный вестибюль);
- "Печерская" (промежуточный вестибюль);
- "Дорогожичи" (промежуточный вестибюль);
- "Олимпийская" (промежуточный вестибюль);
- "Дворец Украины" (вестибюль перед турникетом);
- "Политехнический институт" (торец платформы);
- "Театральная" (переход);
- "Площадь Льва Толстого" (вестибюль перед турникетом);
- "Позняки" (балкон над платформой);
- "Героев Днепра" (вестибюль перед турникетом);
- "Тараса Шевченко" (возле касс);
- "Лукьяновская" (торец платформы).
В киевском метро горожан учили оказывать первую медицинскую помощь / Фото Валентины Полищук, 24 канал
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