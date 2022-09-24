Як минув тренінг у метро

Оскільки в Україні триває повномасштабна війна, а росіяни щодня запускають по мирних містах ракети, вміння надавати першу домедичну допомогу є обов'язковим для всіх. Про це з місця події повідомляють журналісти 24 каналу.

Читайте також Я не герой, – "Хімік" з "Азовсталі" звернувся до українців й нагадав про полонених

Тренінги відбулися на 15 станціях метро. Метрополітен обрали для навчань, адже там безпечно перебувати у разі повітряної тривоги.



До тренінгу могли долучитися всі охочі / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Навчання з надання домедичної допомоги у метро / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Медики навчили киян алгоритму проведення серцево-легеневої реанімації, забезпеченню прохідності верхніх дихальних шляхів, зупинці масивної кровотечі, а також накладенню пов'язок та джгутів.



Тренінг проводили медики / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Всі українці повинні вміти надавати першу домедичну допомогу / Фото Валентини Поліщук

Ініціатором проведення таких тренінгів є Департамент охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації. Директорка Валентина Гінзбург розповіла, що раніше міська влада організовувала експрес-курси з надання домедичної допомоги. Однак охочих взяти у них участь виявилося дуже багато, то ж вирішили знову провести навчання.

Якщо й далі буде багато охочих до навчання, то міська рада складе цілий графік таких тренінгів.



Тренінг відбувся у метро / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Інструктори розповіли найважливіше про те, як допомогти постраждалому / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Зауважимо, що тренінги відбудуться також у суботу, 24 вересня, з 11:00 по 15:00.

На яких станціях відбудуться тренінги

Станція метро "Університет" (проміжний вестибюль);

"Дружби народів" (перехід);

"Шулявка" (проміжний вестибюль);

"Арсенальна" (проміжний вестибюль);

"Печерська" (проміжний вестибюль);

"Дорогожичі" (проміжний вестибюль);

"Олімпійська" (проміжний вестибюль);

"Палац України" (вестибюль перед турнікетом);

"Політехнічний інститут" (торець платформи);

"Театральна" (перехід);

"Площа Льва Толстого" (вестибюль перед турнікетом);

"Позняки" (балкон над платформою);

"Героїв Дніпра" (вестибюль перед турнікетом);

"Тараса Шевченка" (біля кас);

"Лук'янівська" (торець платформи).

У київському метро містян вчили надавати першу домедичну допомогу / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Дивіться більше – як надавати першу допомогу: відео