Як минув тренінг у метро
Оскільки в Україні триває повномасштабна війна, а росіяни щодня запускають по мирних містах ракети, вміння надавати першу домедичну допомогу є обов'язковим для всіх. Про це з місця події повідомляють журналісти 24 каналу.
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Тренінги відбулися на 15 станціях метро. Метрополітен обрали для навчань, адже там безпечно перебувати у разі повітряної тривоги.
До тренінгу могли долучитися всі охочі / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Навчання з надання домедичної допомоги у метро / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Медики навчили киян алгоритму проведення серцево-легеневої реанімації, забезпеченню прохідності верхніх дихальних шляхів, зупинці масивної кровотечі, а також накладенню пов'язок та джгутів.
Тренінг проводили медики / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Всі українці повинні вміти надавати першу домедичну допомогу / Фото Валентини Поліщук
Ініціатором проведення таких тренінгів є Департамент охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації. Директорка Валентина Гінзбург розповіла, що раніше міська влада організовувала експрес-курси з надання домедичної допомоги. Однак охочих взяти у них участь виявилося дуже багато, то ж вирішили знову провести навчання.
Якщо й далі буде багато охочих до навчання, то міська рада складе цілий графік таких тренінгів.
Тренінг відбувся у метро / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Інструктори розповіли найважливіше про те, як допомогти постраждалому / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Зауважимо, що тренінги відбудуться також у суботу, 24 вересня, з 11:00 по 15:00.
На яких станціях відбудуться тренінги
- Станція метро "Університет" (проміжний вестибюль);
- "Дружби народів" (перехід);
- "Шулявка" (проміжний вестибюль);
- "Арсенальна" (проміжний вестибюль);
- "Печерська" (проміжний вестибюль);
- "Дорогожичі" (проміжний вестибюль);
- "Олімпійська" (проміжний вестибюль);
- "Палац України" (вестибюль перед турнікетом);
- "Політехнічний інститут" (торець платформи);
- "Театральна" (перехід);
- "Площа Льва Толстого" (вестибюль перед турнікетом);
- "Позняки" (балкон над платформою);
- "Героїв Дніпра" (вестибюль перед турнікетом);
- "Тараса Шевченка" (біля кас);
- "Лук'янівська" (торець платформи).
У київському метро містян вчили надавати першу домедичну допомогу / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
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