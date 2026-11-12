Никогда не просили, – МИД о заявлениях России об использовании авиапространства стран Балтии для атак дронов

Заявления Москвы об использовании Украиной воздушного пространства стран Балтии для нанесения ударов с помощью беспилотников являются безосновательными. Силы обороны направляют дальнобойные дроны к законным целям исключительно через российское воздушное пространство.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Георгий Тихий в социальной сети X.

Каковы подробности?

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Киев никогда не обращался к партнерам с просьбой предоставить разрешение на использование их воздушного пространства и не получал подобных согласований.

Украина наносит удары на большие расстояния по законным целям на территории России, пролетая через российское воздушное пространство. Инциденты могут происходить, когда Россия с помощью средств радиоэлектронной борьбы заставляет беспилотники менять курс в своем воздушном пространстве,

– написал Тихий.

Украинская сторона находится в ежедневном тесном контакте с партнерами в Эстонии и других странах Балтии по поводу инцидентов, связанных с безопасностью. По словам пресс-секретаря, первопричиной любых нештатных ситуаций в приграничной зоне остается полномасштабное вторжение России.

"Само собой разумеется, что единственной причиной таких инцидентов является агрессия России против Украины. Стоит также напомнить, что каждый украинский удар на большие расстояния является ответом на террор России против нашего народа, городов и гражданской инфраструктуры. Любые попытки российской пропаганды возложить вину на Украину или страны Балтии абсурдны", – написал пресс-секретарь.

Реакция правительств стран Балтии и Финляндии

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал ранее также публично заявил, что его страна не давала разрешения на использование своего воздушного пространства для пролета дронов.

В ночь на среду, 11 ноября, неизвестный беспилотный летательный аппарат, по всей видимости, нарушил воздушное пространство соседней Финляндии над восточной частью Финского залива.

Кроме того, жители приграничных районов Латвии и Литвы в ночь на 11 ноября получили экстренные оповещения об опасности проникновения беспилотников во время дальнобойной атаки на российский порт Усть-Луга.