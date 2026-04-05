Главные новости "Непричастны": МИД отверг попытки связать Украину со взрывчаткой у газопровода в Сербии
5 апреля, 18:23
Обновлено - 20:42, 5 апреля

Дария Черныш
Основные тезисы
  • Украина категорически отвергает попытки связать ее с инцидентами со взрывчаткой возле газопровода в Сербии.
  • МИД Украины подозревает, что это может быть российская операция под чужим флагом для вмешательства в выборы в Венгрии.

Украина отвергает попытки вероятного обвинения в причастности к инциденту со взрывчаткой возле газопровода в Сербии.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Смотрите также В Сербии обнаружили мощную взрывчатку возле газопровода: в районе продолжается масштабная операция

Что говорят в Украине об инциденте?

Сербия 5 апреля заявила о найденной взрывчатке возле газопровода. Спикер МИД Тихий заявил, что министерство категорически отвергает попытки безосновательно связать Украину с инцидентом возле "Турецкого потока".

Украина не имеет к этому никакого отношения, 
– добавил Тихий.

В Министерстве предположили, что это может быть российская операция под чужим флагом. А провели ее, по словам Георгия Тихого, в рамках вмешательства Москвы в выборы в Венгрии.

Что в этот раз говорила Венгрия об Украине?

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто после заседания Совбеза напомни на фейсбук-странице, что в подрыве газопровода "Северный поток" в 2022 году сначала обвинили россиян. Мол, это нелогично, ведь "зачем России взрывать собственный трубопровод". 

Далее Сийярто обвинил Украину в якобы "блокировке и не восстановлении" нефтепровода "Дружба", а также клонит к безосновательным обвинениям в инциденте со взрывчаткой у газопровода в Сербии. 

В последние недели десятки дронов несколько раз атаковали газопровод "Турецкий поток" на территории России. Планируемое террористическое нападение на сербский участок газопровода, что предотвратили, вписывается в эту серию,
– сказал политик. 

В Будапеште уверены, что "Украина угрожает энергетической безопасности Венгрии". Сийярто подчеркнул, что "не позволят, чтобы счета венгерских семей росли втрое из-за украинцев".

Что произошло возле газопровода в Сербии?

  • Сербские СМИ 5 апреля сообщили, что в районе муниципалитета Канижа была обнаружена взрывчатка. Она якобы могла угрожать инфраструктуре и поставке газа в несколько стран. 

  • К масштабной операции привлекли до 140 полицейских и военных, а также вертолет. Они должны были окружить территорию и провести обыски. 

  • Впоследствии президент Сербии Александр Вучич заявил, что вблизи газопровода обнаружили два пакета взрывчатки с детонаторами. Инцидент он обсудил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. 

  • По словам Вучича, в случае взрыва без газа остались бы север Сербии и Венгрия.