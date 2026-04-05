"Непричастны": МИД отверг попытки связать Украину со взрывчаткой у газопровода в Сербии
- Украина категорически отвергает попытки связать ее с инцидентами со взрывчаткой возле газопровода в Сербии.
- МИД Украины подозревает, что это может быть российская операция под чужим флагом для вмешательства в выборы в Венгрии.
Украина отвергает попытки вероятного обвинения в причастности к инциденту со взрывчаткой возле газопровода в Сербии.
Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.
Что говорят в Украине об инциденте?
Сербия 5 апреля заявила о найденной взрывчатке возле газопровода. Спикер МИД Тихий заявил, что министерство категорически отвергает попытки безосновательно связать Украину с инцидентом возле "Турецкого потока".
Украина не имеет к этому никакого отношения,
– добавил Тихий.
В Министерстве предположили, что это может быть российская операция под чужим флагом. А провели ее, по словам Георгия Тихого, в рамках вмешательства Москвы в выборы в Венгрии.
Что в этот раз говорила Венгрия об Украине?
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто после заседания Совбеза напомни на фейсбук-странице, что в подрыве газопровода "Северный поток" в 2022 году сначала обвинили россиян. Мол, это нелогично, ведь "зачем России взрывать собственный трубопровод".
Далее Сийярто обвинил Украину в якобы "блокировке и не восстановлении" нефтепровода "Дружба", а также клонит к безосновательным обвинениям в инциденте со взрывчаткой у газопровода в Сербии.
В последние недели десятки дронов несколько раз атаковали газопровод "Турецкий поток" на территории России. Планируемое террористическое нападение на сербский участок газопровода, что предотвратили, вписывается в эту серию,
– сказал политик.
В Будапеште уверены, что "Украина угрожает энергетической безопасности Венгрии". Сийярто подчеркнул, что "не позволят, чтобы счета венгерских семей росли втрое из-за украинцев".
Что произошло возле газопровода в Сербии?
Сербские СМИ 5 апреля сообщили, что в районе муниципалитета Канижа была обнаружена взрывчатка. Она якобы могла угрожать инфраструктуре и поставке газа в несколько стран.
К масштабной операции привлекли до 140 полицейских и военных, а также вертолет. Они должны были окружить территорию и провести обыски.
Впоследствии президент Сербии Александр Вучич заявил, что вблизи газопровода обнаружили два пакета взрывчатки с детонаторами. Инцидент он обсудил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
По словам Вучича, в случае взрыва без газа остались бы север Сербии и Венгрия.