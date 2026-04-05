"Непричастны": МИД отверг попытки связать Украину со взрывчаткой у газопровода в Сербии

Украина отвергает попытки вероятного обвинения в причастности к инциденту со взрывчаткой возле газопровода в Сербии.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Что говорят в Украине об инциденте?

Сербия 5 апреля заявила о найденной взрывчатке возле газопровода. Спикер МИД Тихий заявил, что министерство категорически отвергает попытки безосновательно связать Украину с инцидентом возле "Турецкого потока".

Украина не имеет к этому никакого отношения,

– добавил Тихий.

В Министерстве предположили, что это может быть российская операция под чужим флагом. А провели ее, по словам Георгия Тихого, в рамках вмешательства Москвы в выборы в Венгрии.

Что в этот раз говорила Венгрия об Украине?

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто после заседания Совбеза напомни на фейсбук-странице, что в подрыве газопровода "Северный поток" в 2022 году сначала обвинили россиян. Мол, это нелогично, ведь "зачем России взрывать собственный трубопровод".

Далее Сийярто обвинил Украину в якобы "блокировке и не восстановлении" нефтепровода "Дружба", а также клонит к безосновательным обвинениям в инциденте со взрывчаткой у газопровода в Сербии.

В последние недели десятки дронов несколько раз атаковали газопровод "Турецкий поток" на территории России. Планируемое террористическое нападение на сербский участок газопровода, что предотвратили, вписывается в эту серию,

– сказал политик.

В Будапеште уверены, что "Украина угрожает энергетической безопасности Венгрии". Сийярто подчеркнул, что "не позволят, чтобы счета венгерских семей росли втрое из-за украинцев".

Что произошло возле газопровода в Сербии?