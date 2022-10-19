Указ Путина – никчемный, – МИД отреагировал на "военное положение" на захваченных территориях

В украинском МИД указ Владимира Путина о якобы объявлении так называемого "военного положения" назвали никчемным. Там уточнили, что у него нет никаких правовых последствий.

Соответствующую информацию сообщили в Министерстве иностранных дел 19 октября. Там заявили, что это новый этап террора на временно оккупированных территориях Украины.

Читайте также Путин подал два сигнала, – военный эксперт о "военном положении" на оккупированных территориях

В МИД отреагировали на указ Путина

В украинском министерстве заявили, что Россия объявила так называемое "военное положение" на оккупированных землях, чтобы подавить сопротивление жителей Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, выступающих против российской оккупации. Ведь даже российская пропаганда уже не может замаскировать провал усилий России по аннексии украинских территорий.

Указ Путина – никчемный. Он не несет правовых последствий для Украины и ее граждан, а также для международного сообщества. Вместо этого такой шаг является очередным примером преступлений российского руководства против Украинского государства и украинцев,

– сообщили в МИД.

Там также пообещали, что, несмотря на агонию Кремля, Украина будет продолжать освобождать оккупированные территории и спасать своих людей. В нашем министерстве призвали международных партнеров решительно осудить:

намерение россиян под видом так называемого "военного положения" лишить жителей временно оккупированных территорий Украины даже базовых прав человека;

их незаконные планы легализовать мародерство, принудительные депортации и мобилизацию.

"Обращаемся также с призывом как можно быстрее предоставить Украине современные системы противоракетной и противовоздушной обороны, чтобы защитить гражданское население от варварских российских ракетных атак и атак дронов-камикадзе", – призвали в МИД Украины.

Заметьте "Военное положение" от Путина: в ОП рассказали, как это повлияет на Украину

Путин подписал указ о так называемом "военном положении"

Владимир Путин 19 октября заявил о введении военного положения в Донецкой и Луганской областях, а также в частично оккупированных Запорожской и Херсонской областях.

Российский диктатор заявил, что якобы:

действия "глав" регионов должны соответствовать ситуации "в том или ином субъекте федерации";

в президентском указе будет предусмотрено несколько уровней реагирования на риски, возникающие в сфере безопасности.

Отметим, что военное положение на оккупированных территориях вводится со дня опубликования соответствующего указа, то есть с 19 октября.

Важно Отчаянная тактика, – в Белом доме отреагировали на "военное положение" от Путина

Смотрите также – депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань прокомментировал указ Путина: видео