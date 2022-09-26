Нардеп направил запрос в Миноборону. Там заявили, что звание полковника Арестовичу не присваивали.

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Арестович – полковник: предыстория

В конце августа во время стрима на ютуб-канале "Фейгин Live" Алексей Арестович рассказывал о работе наших военнослужащих на Юге Украины. В заключение отметил: "Полковник Арестович доклад закончил".

Когда же Фейгин переспросил новое звание, советник главы ОП сказал, что проговорился.

Алексей Арестович о новом звании: смотрите видео

Реакция нардепа Юрчишина

В соцсетях Ярослав Юрчишин отметил: "Реальные боевые полковники обратили на это внимание и попросили выяснить, за какие заслуги такой ракетный карьерный прорыв?". Потому и обратился в Минобороны.

Ответ Минобороны / Фото Ярослав Юрчишин

Арестович – подполковник

Известно, что у Арестовича точно есть воинское звание подполковника. В частности, 3 апреля советник главы ОП сообщил о таком повышении.

Арестович о звании подполковника / Скриншот 24 канала

Впоследствии никаких опровержений на этот счет не было.

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