Нардеп направив запит до Міноборони. Там заявили, що звання полковника Арестовичу не присвоювали.

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Арестович – полковник: передісторія

Наприкінці серпня під час стріму на ютуб-каналі "Фейгин Live" Олексій Арестович розповідав про роботу наших військовослужбовців на Півдні України. Наостанок зазначив: "Полковник Арестович доповідь закінчив".

Коли ж Фейгін перепитав за нове звання, радник глави ОП сказав, що проговорився.

Олексій Арестович про нове звання: дивіться відео

Реакція нардепа Юрчишина

У соцмережах Ярослав Юрчишин зазначив: "Реальні бойові полковники звернули на це увагу і попросили з'ясувати, за які такі заслуги такий ракетний кар'єрний прорив?". Тому й звернувся у Міноборони.

Відповідь Міноборони / Фото Ярослав Юрчишин

Арестович – підполковник

Відомо, що Арестович точно має військове звання підполковника. Зокрема, 3 квітня радник глави ОП повідомив про таке підвищення.

Арестович про звання підполковника / Скриншот 24 каналу

Згодом жодних спростувань щодо цього не було.

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