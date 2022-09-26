Нардеп направив запит до Міноборони. Там заявили, що звання полковника Арестовичу не присвоювали.
Читате також Найскладніша ділянка: скільки артилерії росія зосередила в напрямку Бахмут – Донецьк
Арестович – полковник: передісторія
Наприкінці серпня під час стріму на ютуб-каналі "Фейгин Live" Олексій Арестович розповідав про роботу наших військовослужбовців на Півдні України. Наостанок зазначив: "Полковник Арестович доповідь закінчив".
Коли ж Фейгін перепитав за нове звання, радник глави ОП сказав, що проговорився.
Олексій Арестович про нове звання: дивіться відео
Реакція нардепа Юрчишина
У соцмережах Ярослав Юрчишин зазначив: "Реальні бойові полковники звернули на це увагу і попросили з'ясувати, за які такі заслуги такий ракетний кар'єрний прорив?". Тому й звернувся у Міноборони.
Відповідь Міноборони / Фото Ярослав Юрчишин
Арестович – підполковник
Відомо, що Арестович точно має військове звання підполковника. Зокрема, 3 квітня радник глави ОП повідомив про таке підвищення.
Арестович про звання підполковника / Скриншот 24 каналу
Згодом жодних спростувань щодо цього не було.
Вас може зацікавити – Стрілянина у російському військкоматі: дивіться відео