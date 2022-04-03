Про це сам Арестович написав 3 квітня на сторінці у Facebook. У коментарях українці жартують, що це за Чорнобаївку.

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Варто було на кілька днів відлучитися,

– пожартував Арестович.

Та додав скрін із сайту Офісу президента, де зазначено, що йому присвоїли звання підполковника.



Арестовичу присвоїли звання підполковник / Фото фейсбук Арестовича

У коментарях українці привітали радник президента та пожартували, що це подяка за Чорнобаївку.

"Упевнена: до генерала дослужитесь легко та швидко!"

"Від душі вітаю! Давно заслужено!"

"Мої щирі привітання, Олексію. Пам’ятаю тебе ще лейтенантом. Заслужив, носи тепер із честю."

"Це за чергову Чорнобаївку?"