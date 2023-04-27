Утверждают, что в расследовании сравнивают разные вещи. Использовали отчеты о закупке продуктов питания отдельной воинской части ГУР МОУ непосредственно по месту постоянной дислокации в городе Киев.

Кстати говоря ГУР покупает некоторые продукты вдвое дешевле, чем Минобороны, – "Наши деньги" сравнили ценники

Позиция Минобороны

Для пищевого обеспечения ВСУ Министерство обороны закупает комплексную услугу по организации питания по Каталогу продуктов. То есть эти цены уже учитывают логистику, в частности доставку в районы ведения боевых действий.

Услуга по организации питания означает, будто "еда ходит за военнослужащим". Это обходится от 137,04 грн до 144,06 грн в сутки.

Также подчеркивают, что личный состав ГУР Минобороны во время выполнения боевых задач обеспечивается питанием по тому же принципу, что и все военнослужащие ВСУ. Минобороны заключает договоры по услугам по организации питания.

Отдельно в Минобороны подчеркнули, что для ВСУ не закупают отдельно продукты. Цена в договорах учитывает прием, хранение, перемещение, освежение запасов продовольствия, выдачу продуктов питания и т.д. Утверждают, что цены договоров, а также приложения к ним были опубликованы еще 28 февраля.

Кратко о расследовании