Стверджують, що в розслідування порівнюють різні речі. Використали звіти про закупівлю продуктів для харчування окремої військової частини ГУР МОУ безпосередньо за місцем постійної дислокації у місті Київ.

До речі ГУР купує деякі продукти вдвічі дешевше, ніж Міноборони, – "Наші гроші" порівняли цінники

Позиція Міноборони

Для харчового забезпечення ЗСУ Міністерство оборони закуповують комплексну послугу з організації харчування за Каталогом продуктів. Тобто ті ціни вже враховують логістику, зокрема доставку у райони ведення бойових дій.

Послуга з організації харчування означає, ніби "їжа ходить за військовослужбовцем". Це обходиться від 137,04 гривні до 144,06 гривні на добу.

Також наголошують, що особовий склад ГУР Міноборони під час виконання бойових завдань забезпечується харчуванням за тим же принципом, як і всі військовослужбовці ЗСУ. Міноборони укладає договори щодо послуг з організації харчування.

Окремо в Міноборони наголосили, що для ЗСУ не закуповують окремо продукти. Ціна у договорах враховує приймання, зберігання, переміщення, освіження запасів продовольства, видачу продуктів харчування тощо. Стверджують, що ціни договорів, а також додатки до них були оприлюднені ще 28 лютого.

Коротко про розслідування