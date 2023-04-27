С 24 апреля на "Прозорро" началась публикация закупочных цен воинских частей. Журналисты обратили внимание на то, что ГУР "удается находить" более дешевые продукты, чем Минобороны.

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Как отличаются закупки ГУР и Минобороны

Военная часть А1225, которая является частью обеспечения ГУР МО, обнародовала отчеты о закупках продовольствия, снаряжения и автозапчастей за 2022 год на 16 миллионов гривен. Журналисты сравнили эти цифры с отчетом уже "исправленных" контрактов Минобороны. И все равно есть существенные отличия.

К примеру, ГУР закупило минтай по 69 гривен за килограмм, тогда как у Министерства 120 гривен – это наименьшая цена по всем контрактам, в частности для продовольствия военным, которые дислоцируются в Киеве.

Рис ГУР нашло даже дешевле розничных цен магазинов – 26 грн за килограмм. В то же время Минобороны его закупает от 59 гривен за то же количество.

Также Минобороны самую дешевую морковь закупает по 28 гривен, тогда как ГУР – по 12. Кроме этого, журналисты заявили, что в их распоряжении есть несколько контрактов Министерства обороны на поставку продовольствия, заключенных 9 августа 2022 года и 26 сентября 2022 года. Там цены закупок также выше, чем в ГУР.



Сравнение цен закупок ГУР и Минобороны / "Наши Гроши"

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