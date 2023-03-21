В январе 2023 года разразился скандал с закупками Минобороны продуктов для военных по завышенным ценам, после чего Верховная Рада разработала и проголосовала за закон о введении прозрачности в оборонных закупках. Во вторник, 21 марта, эту инициативу поддержал глава государства.

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О чем идет речь в законе

В документе говорится, что во время осуществления закупок нужно обязательно обнародовать цены в системе Prozorro, по которым оборонные заказчики покупают товары для военных. Также это касается услуг по обеспечению армии не оборонительного назначения.

Что такое Prozorro Это электронная система публичных закупок посредством онлайн-платформы. С ее помощью государственные и коммунальные заказчики объявляют тендеры на закупку товаров, работ и услуг, а представители бизнеса соревнуются на торгах за возможность поставить это государству.

Источник: Это электронная система публичных закупок посредством онлайн-платформы. С ее помощью государственные и коммунальные заказчики объявляют тендеры на закупку товаров, работ и услуг, а представители бизнеса соревнуются на торгах за возможность поставить это государству.Источник: prozorro.gov.ua

Обратите внимание! Есть в этом документе и исключение. Касается оно закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения, составляющих государственную тайну и разглашение которых может нанести вред национальной безопасности. Речь, скажем, о закупках вооружения.

Военные едят продукты по завышенным ценам